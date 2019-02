Homem que desapareceu na rodoviária de Vilhena estava em tratamento contra o alcoolismo

Geilto Borges, de 57 anos, que desapareceu por volta das 21h00 do dia 20 do mês corrente, na rodoviária de Vilhena, enquanto viajava de Foz do Iguaçu/PR, com destino a Cerejeiras, ainda não foi localizado.

De acordo com familiares, o idoso viajava em companhia de um amigo e ao chegar em Vilhena, teve um surto, o que o fez descer do ônibus e desaparecer.

Ainda segundo a família, Geilto estava em processo de reabilitação contra o alcoolismo e provavelmente não aguentou, saindo à procura de bebida. Fato este que já ocorreu em sua cidade natal, quando deu crise de abstinência e desmaiou na rua, perdendo a memória.

Se alguém chegar a ver Geilto pelas ruas de Vilhena, favor entrar em contato com Flávia Gonçalves nos números 3342 3047 / 3342 2633 ou com José Madaleno pelo 98117-4294.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação