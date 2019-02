Motorista de caminhão danifica cones de sinalização do quartel da PM

Os fatos se deram na tarde de quarta-feira, 30, em frente ao quartel da Polícia Militar, Localizada no Bairro 5° Bec em Vilhena, onde o motorista de um caminhão com reboque, danificou cones com base de cimento, que controlam a velocidades dos veículos em frente a unidade.

De acordo com o registro da ocorrência, mesmo havendo no local uma placa que proíbe o trânsito de caminhões, o motorista tentou passar e acabou danificando dois cones tipo barril refletivo.

Diante dos fatos, um boletim de ocorrência foi registrado apenas para amparo legal, pois o motorista, de 42 anos, ressarciu os danos ainda no mesmo dia.

Texto e fotos: Extra de Rondônia