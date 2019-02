PRF prende homem transportando 17 quilos de cocaína em cidade de RO

Na manhã desta quinta-feira, 31, por volta das 08h30, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam um homem, de 26 anos de idade, que transportava, de Guajará-Mirim/RO até a capital rondoniense, 17 quilos de cocaína.

O indivíduo trafegava na BR-364 em um veículo Hyundai HB20, quando foi abordado no km 760, em Porto Velho/RO. Diante do desencontro das informações fornecidas aos policiais, a equipe passou a efetuar buscas no carro e localizaram 17 pacotes, de cerca de um quilo cada, contendo cocaína (tanto na forma de cloridrato como de pasta base).

O homem, que alegou ter adquirido a substância com o intuito de revendê-la por um preço superior, foi preso em flagrante pela prática de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei nº 11.343/06) e encaminhado, junto com o entorpecente, à Delegacia da Polícia Civil.

Fonte e fotos: Assessoria