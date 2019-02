Senac Vilhena divulga edital para contratação de assistente administrativo

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) está com processo seletivo aberto para a contratação de um assistente administrativo, visando a formação do banco de talentos da unidade em Vilhena.

Para se candidatar a vaga é necessário ter o ensino médio completo, experiência na área administrativa de pelo menos seis meses comprovados, curso básico de informática e CNH da categoria B. A remuneração é de R$ 1,7 mil com carga horária de 40 horas semanais.

As inscrições acontecem de 04 a 08 de fevereiro, das 08h as 11h e das 14h as 18h, na sede do Senac Vilhena, localizado na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, 3661 – Jardim América. Para mais informações acessar o edital disponível no site.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação