Chuva forte deixa rastro de destruição em Vilhena; vídeos

Nesta semana Vilhena foi notícia no Jornal Nacional, de acordo com a informação do noticioso choveria acima da média na região, cerca de 45mm.

Contudo, nesta sexta-feira, 1, a previsão se concretizou e choveu forte em Vilhena.

A chuva deixou rastro de destruição na cidade e região. A todo o momento moradores postavam fotos e vídeos de avenidas e ruas totalmente cobertas pelas águas. Além de comércios, casas e até órgãos públicos alagados.

O Corpo de Bombeiros recebeu diversas chamadas de pessoas precisando de auxilio. Motoristas tiveram que abandonar seus veículos no meio da rua sendo levado pelas águas.

Texto: Extra de Rondônia

Vídeos: Rede Social