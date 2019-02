Esposa de advogado é presa pela PC por manter marido em cárcere privado em Vilhena

O caso de cárcere privado e maus tratos chegou ao conhecimento da Polícia Civil no início do mês corrente, através de denúncias anônimas.

Diante das informações, o setor de investigação deu início às investigações, que culminou com o cumprimento na manhã de quinta-feira, 31, de dois mandados de busca e apreensão de coisas e de pessoa, localizando o Advogado aposentado José Ivo Gambarra em uma residência na Rua Mereti, no Bairro Solar de Vilhena.

Com as investigações foi levantado que a vítima vinha sofrendo com problemas de saúde há aproximadamente cinco anos e era mantido trancado em casa, sofrendo maus tratos e isolado dos demais familiares.

As medicações controladas do advogado eram ministrada em doses excessivas que o impediam de buscar por ajuda.

Ainda de acordo com as informações levantadas pelos investigadores, a responsável pelo grave quadro era Ivânia Araújo Vieira de Azevedo, esposa de Ivo.

Após o cumprimento das buscas, policiais deram cumprimento a um mandado de prisão preventiva contra Ivania que foi interrogada, indiciada por cárcere privado e maus tratos, sendo recolhida ao presídio feminino.

O Delegado que preside a investigação informou que concluirá a colheita de outros depoimentos e encaminhará o inquérito em até dez dias ao Ministério Público para análise quanto ao oferecimento de denúncia.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa