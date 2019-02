Imagens de videomonitoramento comprovam que incêndio em loja de móveis de Vilhena foi criminoso

A central de videomonitoramento da Polícia Militar de Vilhena capturou imagens de um indivíduo que incendiou na noite de quinta-feira, 31, uma loja de móveis usados localizada no cruzamento das avenidas Melvin Jones e Tancredo Neves, no Bairro Bodanese, em Vilhena.



Devido ao empenho dos operadores do sistema foi possível recuperar as imagens e comprovar que o incêndio foi criminoso.

Há informações de que um galao de gasolina também foi encontrado pelos peritos no local.

Agora as imagens da ação do meliante serão repassadas para a Polícia Civil para a identificação do mesmo.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Assessoria da PM