Laerte Gomes é eleito presidente da ALE e Rosangela Donadon vice; confira composição da mesa diretora

Como havia antecipado na tarde de quinta-feira, 31, a reportagem do Extra de Rondônia acaba de confirmar a eleição do deputado Laerte Gomes (PSDB) para presidente da Assembleia Legislativa (ALE) do Estado de Rondônia.

Confira como ficou a composição mesa

Laerte Gomes (PSDB) presidente

Rosângela Donadon (PDT) vice presidente

Cássia dos muletas (Podemos) 1ª vice presidente

1° Secretário Ismael Crispin (PSB)

2° Secretário Dr. Neidson (PMN)

3° Secretário Geraldo da Rondônia (PSC)

4° Secretário Edson Martins (MDB)

Laerte Gomes comandará a casa nos próximos dois anos, sendo 2019 – 2020. Havia conversas de bastidores que logo após a eleição da mesa, os parlamentares tinham acordado que já votariam o próximo presidente para o biênio 2021 – 2022.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação