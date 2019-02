Motociclista é conduzido ao hospital após colidir contra porta de carro aberta

O acidente ocorreu na tarde desta sexta-feira, 01, na Avenida Benno Luiz Graebin, em frente ao Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Vilhena, onde um jovem ficou ferido após colidir contra a porta de um veículo estacionado, cujo motorista se preparava para desembarcar.

Segundo informações de testemunhas, o motociclista seguia sentido Avenida Paraná, quando o motorista de um Saveiro, com placas de Porto Velho, abriu a porta de seu veículo provocando a colisão.

Com o impacto sofrido contra a porta do carro, o motociclista foi arremessado contra uma Parati, que seguia em sentido oposto, batendo com a cabeça contra o para-choques dianteiro.

Apesar da gravidade do acidente, a vítima foi conduzida ao hospital consciente e não apresentava ferimentos graves aparentes.

A Polícia Militar isolou a área para a realização da perícia técnica.

Texto e fotos: Extra de Rondônia