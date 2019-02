Prefeito de Pimenteiras está na capital em busca de recursos para o município

O prefeito do município de Pimenteiras do Oeste/RO, Olvindo Luiz Dondé (PDT), participou de audiência na manhã da última quarta-feira, 30, em Porto Velho com o vice-governador José Atílio Salazar Martins.

O prefeito foi em busca de recursos para o município, além de reivindicar parcerias para recuperação das estradas rurais que foram atingidas pelas chuvas.

Vino destacou que é importante a parceria entre o Estado e município. O vice-governador disse que vai se empenhar pela liberação de recursos para ajudar na recuperação das estradas vicinais e garantir uma melhor qualidade de vida aos agricultores,

Na capital, o prefeito visitou várias secretarias acompanhado de deputados da região do Cone Sul. Vino destaca que com ajuda de emendas dos parlamentares verbas para execução de obras será de suma importância tanto para a cidade quanto para a área rural.

Texto: Extra de Rondônia/com informação da assessoria

Fotos: Assessoria