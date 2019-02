Prefeitura de Cabixi realiza processo seletivo para contratar profissionais na área da educação

A Prefeitura Municipal de Cabixi está com processo seletivo aberto, para a contratação por tempo determinado de profissionais na área da educação, com atuação na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, atendendo as necessidades da Creche “Cebolinha”.

O processo seletivo consistirá em uma única fase, que compreenderá a avaliação objetiva de títulos aferidos por meio de pontuações, de caráter classificatório.

O candidato aprovado e convocado a assumir a vaga, ocupará o cargo de cuidador de criança – Creche (4), devendo possuir ensino médio completo com habilitação em magistério e/ou pró infantil. A remuneração é de R$ 998,00, referente à carga horária de 40 horas semanais.

As inscrições devem ser realizadas até o dia 06 de fevereiro, pelo e-mail inscricao_prefcabixi@hotmail.com, ou pessoalmente, das 7h às 13h, na sede da Prefeitura Municipal de Cabixi, localizada na Avenida Tamoios, nº. 4031.

A prova de títulos de caráter classificatório está prevista para o dia 11 de fevereiro, com inicio às 11h, no Gabinete da Secretaria de Educação.

Para efetuar a inscrição o interessado deverá apresentar o formulário, juntamente com os documentos estabelecidos no edital. Os documentos originais comprobatórios deverão ser anexados cópias de todos os títulos apresentados ou somente cópia autenticada em cartório.

O resultado final e a classificação serão publicados no dia 18 de fevereiro no mural e site da prefeitura, bem como no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia (AROM), e em jornal de grande circulação.

Este processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, a contar a homologação do resultado final. Para mais informações, consulte o edital disponível no site.

Texto: Assessoria/ Bruna Evelyn Pereira

Foto: Arquivo Extra