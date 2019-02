Prefeitura de Nova Brasilândia está com edital aberto para recrutamento de estagiários

A Prefeitura de Nova Brasilândia do Oeste torna público o processo seletivo que visa o recrutamento de estagiários.

Há oportunidades disponíveis nesta seleção para estudantes que estejam cursando no mínimo o 5º período/ metade do curso, e no máximo o penúltimo período do ensino superior – nível de graduação, nos cursos de administração (1), ciências contábeis (4), agronomia (1), direito (4), engenharia civil (1), pedagogia (1) e assistência social (3).

Com carga horária de 30h semanais, os 15 selecionados devem fazer jus à bolsa estágio no valor de R$ 950,00.

Os interessados em alguma destas vagas podem efetuar inscrição gratuitamente a partir das 7h30 do dia 04 a 08 de fevereiro, até às 13h30, na Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia do Oeste, no departamento de recursos humanos.

Esta seleção, é válida por um ano, consistirá na realização de provas, aplicadas com previsão para o dia 24 de fevereiro. Mais informações podem ser obtidas no edital de abertura disponível no site.

Texto: Assessoria/Beatriz Monteiro

Foto: Reprodução