Prefeitura vai multar proprietários de terrenos sujos em Cerejeiras; ouça áudio

Moradores do município de Cerejeiras, entraram em contato com redação do Extra de Rondônia, na manhã desta sexta-feira, 1, para relatarem que estão indignados com um comunicado que está sendo divulgado pela prefeitura.

De acordo com o comunicado, a prefeitura está avisando os proprietários de terrenos sujos que providenciem a limpeza e dê um destino final ao lixo, pois está com uma equipe fiscalizando e notificando, ou seja, multando quem não seguir a orientação.

Entretanto, os populares expressaram sua indignação com a gestão, pois fotos enviadas a redação mostram que terrenos que pertencem ao próprio município, no qual existe construção abandonada estão totalmente tomados pelo mato e entulhos.

Com isso, perguntam ao prefeito (a) se não seria viável fazer o dever de casa primeiro, antes de notificar ou multar os moradores.

Texto e fotos: Extra de Rondônia