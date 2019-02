Teto do Detran cede com chuva e equipamentos são cobertos por lona para evitar danos; vídeo

A forte chuva que caiu no final da manhã desta sexta-feira 01 em Vilhena, fez com que o teto da sala de impressão e vistoria do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) cedesse e alagasse o local, tendo que ser coberto por lonas para que os equipamentos não se perdessem.

Devido o alagamento, as atividades tiveram que ser paralisadas até que a chuva passasse e a sala fosse reorganizada. Confira o vídeo.

Texto: Extra de Rondônia

Foto e vídeo: Internauta