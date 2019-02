Vias de fato entre homens de 37 e 69 anos vai parar na delegacia

O caso de vias de fato entre um homem de 37 anos e um idoso de 69 anos se deu na tarde de quinta-feira, 31, em uma residência localizada na Rua 918 no Setor 9, em Vilhena.

De acordo com relatos do idoso, que sempre vai até o local, onde reside sua ex-mulher, naquela tarde estava sentado em um banco na varanda, quando seu agressor entrou no quintal já alterado e o chamou de “velho sem vergonha”.

Como o agente foi direto até o idoso e tentou agredi-lo, este revidou e ambos entraram em vias de fatos, momento em que a proprietária da casa gritou por socorro e populares apartaram a briga, imobilizaram o agente até a chegada da polícia.

Devido terem quebrado uma jarra de vidro durante a luta, o idoso sofreu cortes no antebraço esquerdo e sua ex, um na perna direita, porém, ambos se recusaram a receber atendimento médico sendo assistidos pelo Corpo de Bombeiros no local.

O infrator por sua vez, sofreu um corte em uma das orelhas, sendo necessário sua condução ao hospital.

Já na delegacia, a vítima que não relatou qual seu grau de conhecimento com o agente e nem os motivos do desentendimento, optou por não representá-lo criminalmente.

Texto: Extra de Rondônia

Foto Ilustrativa