Após chuva, placas de veículos são encontradas por moradores em Vilhena

A forte chuva que caiu na região de Vilhena na sexta-feira, 1, além de causar transtornos aos moradores, também causou prejuízos aos proprietários de veículos.

O Extra de Rondônia recebeu fotos e vídeos, onde motoristas abandonaram seus veículos no meio da rua cheios de água ou caídos em buracos.

Moradores encontraram algumas placas que foram perdidas na hora da chuva. Numa barraca de frutas na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes com a Avenida Celso Mazutti tem quatro placas a disposição dos proprietários.

Já uma outra foi encontrada na Avenida Paraná e está a disposição do dono no telefone 69-9 9338-0385 com Renato.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação