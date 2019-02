Campeonato Rondoniense começa neste sábado com duas partidas eletrizantes

A 28ª edição do Campeonato Rondoniense Serie-A começa neste sábado, 02, com duas partidas válidas pela primeira rodada entre Ji-Paraná x União Cacoalense no Biancão, às 18h00 e Porto Velho x Guajará no Aluizão, às 20h00.

O campeonato será disputado em três fases: classificatória, semifinal e final. As equipes serão divididas em dois grupos, com jogos de ida e volta.

Das 10 equipes que disputaram o título seis já levantaram a taça de campeão. A grande novidade deste ano é o retorno do União Cacoalense na elite do futebol rondoniense, e as equipes estreantes Guaporé e Porto Velho,

O Real Ariquemes, atual campeão rondoniense é uma das apostas ao título, mas o Ji-Paraná também desponta como postulante a erguer a taça. O Rondoniense e Vilhenense figuram entre os favoritos devido ao forte elenco montado para o campeonato.

Além das duas partidas de sábado, outros dois duelos completam a primeira rodada do estadual. No domingo, 03, Guaporé x Vilhenense no Cassolão, às 16h00 e Real Ariquemes x Rondoniense no Valerião, as 16h00. O Barcelona, time que disputou nos dois últimos campeonatos ficou como vice, folga na primeira rodada.

Grupo A: Guajará Esporte Clube, Real Desportivo Ariquemes Futebol Clube, Rondoniense Social Clube, Sport Club Genus de Porto Velho, Porto Velho Esporte Clube.

Grupo B: Barcelona Futebol Clube, Guaporé Futebol Clube, Ji-Paraná Futebol Clube, Sociedade Esportiva União Cacoalense, Vilhenense Esportivo Clube.

Texto e fotos: Extra de Rondônia (Petter Vargas)