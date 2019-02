Chiquinho da Emater toma posse e se compromete com agricultura familiar

Parlamentar aponta ex-governador de Rondônia como grande incentivador

Natural de Serrita, no Estado de Pernambuco, o deputado empossado Chiquinho (PRB), disse na tarde desta sexta-feira, 1, para agradecer a Deus pela realização de um sonho. “Eu sonhei com esse momento e hoje estou orgulhoso em fazer parte do parlamento de Rondônia”, disse.

Zootecnista e funcionário de carreira da Emater, Chiquinho assumiu na tribuna o compromisso de ajudar os agricultores familiares de Rondônia. “Vocês terão um técnico para ajudar no crescimento do Estado e um deputado atuante. Vamos ajudar esse povo, gerar renda e emprego”, afirmou.

O parlamentar agradeceu o ex-governador de Rondônia, Daniel Pereira (PSB), pelo incentivo que recebeu para entrar na vida política e finalizou seu discurso agradecendo a presença de seus irmãos que vieram de Pernambuco e todos os seus familiares.

Texto e foto: Assessoria