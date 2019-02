Empossado, Ezequiel Neiva destaca experiência no Legislativo e Executivo

No primeiro uso da tribuna após tomar posse para exercer o seu segundo mandato de deputado estadual, na 10ª Legislatura da Assembleia Legislativa de Rondônia, Ezequiel Neiva (PTB) afirmou que votará a favor de todos os projetos que forem bons para Rondônia. Ele destacou que não será apenas o voto, mas que defenderá toda e qualquer ação do governo estadual que vise o desenvolvimento do estado.

A solenidade de posse dos deputados estaduais teve início por volta das 15 horas dessa sexta-feira (1º), na casa de eventos Talismã 21, em Porto Velho. O evento foi encerrado quase às 20 horas.

O deputado destacou sua experiência enquanto parlamentar e garante estar fortalecido e mais experiente após ocupar os cargos de subchefe da Casa Civil e diretor-geral do DER, ambos na gestão do ex-governador e agora senador Confúcio Moura (MDB). “Conheço de perto as ações tanto do Legislativo quanto do Executivo. Sei da importância do parlamento estadual para que o governo possa executar seus projetos”, disse Neiva.

Na eleição da mesa diretora, o deputado destacou a transparência em todo o processo, incluindo a votação aberta ao público. Disse que o processo foi harmônico e que a população deve colher os frutos dessa harmonia.

Neiva encerrou sua fala agradecendo o apoio da família em todo o período eleitoral, por entender sua ausência. Ele atribuiu a sua vitória à força do grupo que trabalhou em prol desse objetivo (a eleição). “Só tenho a agradecer as pessoas que vestiram a camisa, que abraçaram essa ideia”, enalteceu o deputado.

