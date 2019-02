Foragido da justiça do MT por aliciar crianças se passando por curandeiro é preso pela PRF de Vilhena

Edinei Honorato Lopes, de 36 anos foi preso na tarde deste sábado, 02, durante a abordagem de um veículo realizada no posto fiscal da Polícia Rodoviária Federal ( PRF) de Vilhena, localizado na saída para Cuiabá.

De acordo com informações repassadas a reportagem do Extra de Rondônia pela PRF, quando o veículo em que Edinei havia pegado uma carona foi abordado, o mesmo forneceu um nome falso e passou a apresentar muito nervosismo.

Após várias perguntas feitas pelos federais, o agente acabou revelando seu verdadeiro nome, sendo comprovado haver contra o mesmo um mandado de prisão expedido pela justiça do Mato Grosso, porém, o processo corria segredo de justiça.

Como o agente se negou a prestar informações e os policiais suspeitaram, que devido o sigilo o caso poderia envolver crime sexual ou menores, foram realizadas buscas em sites até que localizaram matérias jornalista divulgando a foto de Edinei como procurado por aliciar crianças pela internet.

Em seus crimes, o meliante obrigava crianças a passarem sal em seus corpos nus enquanto o mesmo assistia via chamada de vídeo. Caso se negassem a realizar o ritual, as vítimas eram ameaçadas por Edinei, que afirmava que iria fazer macumba para as mesmas ficarem paraplégicas.

Ainda de acordo com a PRF, Ednei já havia sido preso outras vezes pela mesma prática, porém, além de macumbeiro, também já havia se passado por obreiro de igreja.

A intenção de Edinei ao pegar carona era sair do Estado do MT e se refugiar em Rondônia, porém, sua ação foi frustrada pela PRF e agora

se encontra a disposição da justiça na Casa de Detenção de Vilhena.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos:PC do MT/ PRF Vilhena