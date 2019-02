Ifro de Ariquemes está com processo seletivo aberto para contratar professor de matemática

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), campus Ariquemes, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para a contratação de um professor substituto área de matemática. A jornada de trabalho é de 40 horas.

A inscrição é gratuita e pode ser feita no período de 31 a 6 de fevereiro, com a realização da prova de desempenho didático e entrega das provas de títulos marcadas para o dia 12 de fevereiro. A seleção será dividida em duas etapas: prova de desempenho didático (de caráter eliminatório e classificatório) e prova de títulos (de caráter classificatório).

Para se inscrever, os candidatos deverão comparecer à Coordenação de Gestão de Pessoas (CGP) do campus Ariquemes, situado na Rodovia 257 – km 13, s/n – Zona Rural do município de Ariquemes, das 09h às 16h.

A contratação será por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse do Ifro, com lotação no campus Ariquemes. A remuneração pode chegar a R$ 5.786,68 para o cargo de 40 horas semanais, além de outros auxílios. Para mais informações sobre o seletivo acessar o site.

Texto e foto: Assessoria