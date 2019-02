Ladrão toma celular das mãos de criança pela janela de casa no Bairro Cristo Rei

Uma criança que reside na Avenida 1701, no Bairro Cristo Rei em Vilhena, teve um parelho celular tomado das mãos através da janela de casa, por um indivíduo desconhecido, na noite de sexta-feira, 01.

De acordo com o registro da ocorrência, a criança brincava com o aparelho sentada no braço de um sofá, quando um homem desconhecido pulou o muro do imóvel e através da janela, arrancou o celular das mãos da vítima e fugiu da mesma forma que entrou no quintal.

A Polícia Militar realizou diligências pelo bairro, porém não obteve êxito na localização do meliante.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa