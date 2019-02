Luizinho Goebel reafirma compromisso de trabalhar com dedicação e força pelo bem da população

Deputado garante seguir exemplo da sua mãe, que com 80 anos e trabalha das 6 da manhã ás 10 da noite

Durante a sessão extraordinária desta sexta-feira, 1, o deputado Luizinho Goebel (PV) fez uso da tribuna para agradecer os 16.999 votos que lhe foram confiados nas últimas eleições. “Hoje eu só tenho a agradecer, pois a gratidão é forma mais mensurável de retribuir tudo de bom que você recebe.

Sou grato a Deus por todo discernimento ao longo desses anos, aos meus familiares, aos membros do meu partido que compuseram a chapa, pois foi com a soma de todos esses votos que conseguimos essa vitória”, disse.

O parlamentar apontou que seu mandato não será de vaidade e sim um mandato de muito trabalho. “Será um mandato de capaz de levar uma ambulância para os municípios mais necessitados, de levar um remédio para curar as dores, de implantar uma UTI para Vilhena, para atender as entidades e todos as demandas que surgirem ao longo desses quatro anos”, garantiu.

Em nome do servidor Lenilson Guedes, que é o superintendente de Comunicação do governo de Rondônia, Goebel parabenizou o trabalho realizado por todos os repórteres, fotógrafos, editores e assessores de imprensa.

Luizinho desejou aos demais deputados, que todos tenham sucesso para cumprir os compromissos feitos durante suas campanhas.

Goebel contou ainda que em um momento da sua vida, estava desmotivado com a vida política, mas que graças a sua mãe Íris Goebel de 80 anos, ele decidiu concorrer ao cargo por mais uma vez.

“Ela disse que eu precisava honrar meus votos e assim eu fiz. Fui para as ruas e hoje estou aqui novamente. Ela é minha grande motivação e meu grande exemplo de vida. Aos 80 anos ela cuida de casa, renovou a habilitação, cuida dos filhos, faz comida, lava roupa e será com essa força de trabalho que herdei dela que vou me dedicar ao povo do Rondônia”, finalizou Goebel.

Texto e foto: Assessoria