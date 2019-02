Motocicleta com placa adulterada é abandonada às margens da BR-364 em Vilhena

Uma motocicleta Honda Fan Esi, de cor vermelha, foi localizada por um transeunte no início da manhã deste sábado, 02, abandonada às margens da BR-364, próximo ao Frigorifico JBS, em Vilhena.

De acordo com o registro da ocorrência, uma guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina pelas proximidades do posto Bodanese, quando foi abordada por um popular, afirmando que havia acabado de passar pela BR e avistado o referido veículo caído à beira da via.

Em buscas no local, os militares realmente encontraram a motocicleta, porém, a placa NDH-0654 que estava no veículo, era registrada no sistema do Detran como sendo de uma Titan KS de cor preta, que havia sido furtada no dia 21 do mês corrente do estacionamento do Hospital Regional e que foi recuperada três dias depois em um terreno baldio, localizado no Bairro Bodanese, porém, sem placa. (Reveja AQUI)

Através do numero de chassi, foi constatado que a placa que deveria estar na motocicleta localizada, era NBV-7663 e que a mesma também possui registro de furto/roubo.