Rosangela Donadon é empossada vice-presidente da mesa diretora da ALE

Esta é a primeira vez, que uma mulher conquista espaço na mesa diretora como vice-presidente da ALE

A sessão solene de instalação da 10ª legislatura e posse dos deputados estaduais de Rondônia aconteceu nesta última sexta-feira, 01 de fevereiro, no espaço de eventos Talismã 21, em Porto Velho.

Eleita pela segunda vez, a deputada estadual Rosangela Donadon (PDT) também foi eleita 1ª vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia composta pela mesa diretora para este 1º Biênio. A chapa única “Unidos por Rondônia” tem como membros: Presidente -Laerte Gomes (PSDB); Cassia dos Muletas (PODE) 2ª vice-presidente; Ismael Crispin (PSB) 1º secretário; Dr. Neidson (PMN) 2º secretário; Geraldo da Rondônia (PSC) 3º secretário e Edson Martins (MDB) como 4º secretário.

Em seu discurso Rosangela agradeceu o apoio e confiança dos demais parlamentares e destacou que essa legislatura será de consenso e harmonia entre todos os deputados, uma vez que a equipe foi escolhida por unanimidade.

Esta é a primeira vez que a mesa diretora da ALE-RO é composta por duas mulheres nas cadeiras de vice-presidência. Rosangela destacou que teve a oportunidade, na 9ª Legislatura, de ser a 4ª secretária do 1º e 2º biênio e hoje, na 10ª legislatura, ser a 1ª vice-presidente no 1º biênio é uma enorme satisfação. “Vocês podem ter certeza que o meu comprometimento e responsabilidade com o poder legislativo aumenta cada vez mais. Eu não tenho dúvidas que essa legislatura presidida pelo nosso presidente Laerte Gomes será uma legislatura de união, tendo em vista o conhecimento e experiência do presidente”, disse Rosangela.

A deputada também fez um agradecimento especial a toda família, amigos, servidores e apoiadores que se fizeram presentes no evento, comemorando com ela esse momento de alegria.

Para finalizar, Rosangela parabenizou a mesa diretora para o 2º biênio legislativo que contará como presidente o deputado Alex Redano (PRB).

Fonte e fotos: Assessoria