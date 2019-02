Cirone Deiró destaca esforço de equipe que garantiu sua eleição

Parlamentar empossado enalteceu empenho da família, amigos e empresários

O deputado empossado Cirone Deiró (Podemos) usou da tribuna na sessão extraordinária de posse da 10ª Legislatura para agradecer a todos que o auxiliaram a chegar a este momento. “Temos de agradecer aos que nos ajudaram a conquistar nossos sonhos”, afirmou.

O parlamentar fez um agradecimento especial a ex-deputada e hoje prefeita de Cacoal Glaucione Rodrigues (MDB) que o auxiliou na jornada incentivando e fazendo campanha para ele obter êxito.

Deiró também destacou o trabalho de sua equipe que o ajudou na conquista do mandato. “Estes incansáveis trabalhavam debaixo de chuva, de sol forte, para pedir o voto em todo estado, mas o resultado veio”, agradeceu Cirone.

Lembrou de todos os amigos e empresários que ajudaram na sua jornada, acreditando no sonho possível. “Podem ter certeza que terão um deputado atuante e fiscalizador, com projetos para aumentar a arrecadação e renda para a população, com incentivo ao agronegócio”, enfatizou o parlamentar.

Concluiu agradecendo ao povo de Rondônia e aos 9.962 votos de confiança.

Texto e foto: Assessoria