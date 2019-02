Eleita com 33.038 votos, jornalista assume mandato na Câmara Federal

A jornalista Silvia Cristina (PDT) assumiu nesta sexta-feira, 1, o cargo de deputada federal. Ao tomar posse no Congresso Nacional, a parlamentar reafirmou seu compromisso com o Estado de Rondônia.

“Vou trabalhar para honrar meus 33.038 votos e conseguir cada vez mais benefícios para a população rondoniense em todas as áreas, mas principalmente na Ação Social e Saúde”, afirmou.

Silvia Cristina (PDT) é a primeira deputada federal negra eleita em Rondônia, com uma campanha simples e cheia de importantes adesões. “Agradeço todas as pessoas que contribuiram com está vitória. Foi uma campanha de muita luta, onde percorremos os 52 municípios apresentando nossas propostas e recebendo o carinho da população”, comentou a deputada federal.

A jornalista deixa o cargo de vereadora com 472 requerimentos aprovados, 864 ofícios encaminhados, 2.930 atendimentos,54 reivindicações atendidas, 21 leis aprovadas e nove anteprojetos de lei em tramitação. “Vamos continuar este trabalho na Câmara Federal lutando para melhorar a qualidade de vida do povo rondoniense, com foco na Saúde e Ação Social, e contribuindo com a geração de emprego e renda”, ressaltou.

Pioneira na luta para a prevenção e tratamento de câncer na região central e no Estado de Rondônia, Silvia Cristina é há 12 anos coordenadora voluntária do Hospital de Câncer de Barretos (HCB). “Após passar por esta doença, lutei incansavelmente para conseguir melhorias, pois sei da importância da prevenção e de um tratamento de qualidade”, disse.

Texto e foto: Assessoria