Ji-Paraná vence União Cacoalense por 3 x 0 na abertura do rondoniense

Quatro anos após, enfim o Ji-Paraná Futebol Clube volta a vence em partida de estreia do Campeonato Rondoniense.

Jogando na tarde/noite deste sábado, 2, no estádio Biancão, o Jipa bateu o União Cacoalense por 3 x 0, iniciando a caminhada rumo a busca pelo décimo título Estadual. O resultado, aliado a postura do time em campo, agradou ao torcedor que compareceu em grande número ao estádio.

Na busca por um resultado positivo diante da sua torcida, o técnico Paulo Schardong surpreendeu ao escalar um time diferente do que vinha sendo usado nos amistosos e coletivos durante a pré-temporada. Alegando ter em campo um time mais consistente no setor defensivo, o treinador escalou o lateral Fagner no lugar de Charlinho, os méis atacantes Valderez e Assis no lugar de Titi e Renatinho. Com as mudanças, a equipe perdeu um pouco de posse de bola, mas ganhou em pegada no meio de campo e velocidade nas saídas para o ataque.

Diante de União Cacoalense fragilizado em razão das baixas pelos jogadores que não conseguiram entrar em tempo no BID, o Ji-Paraná soube se impor e ditar o ritmo da partida, tomando as iniciativas e mais volume de jogo. Mais preocupada em se defender, a equipe visitante pouco ofereceu de perigo contra a meta do goleiro Rocha, salvo alguns lançamentos do ala esquerda Mailson, mas sem aproveitamento do ataque cacoalense.

Logo aos 8 minutos de jogo, em bola levantada na área, Cabixi ganha no alto e testa firme, a bola ainda tona trave antes de entrar. O goleiro Rafael se esticou todo, mas não conseguiu evitar o gol, Ji-Paraná 1 x 0. A equipe do Ji-Paraná ainda criou outras situações de perigo, mas por duas vezes a trave salvou o time visitante.

Na volta do intervalo, Paulo Schardong troca Valderez por Renatinho e logo aos 6 minutos, em cobrança de bola parada, a zaga faz defesa parcial e na sobra Wanderson aproveita para marcar, Ji-Paraná 2 x 0, resultado que permaneceu até os instantes finais, quando aos 45, o lateral direito Charlinho que havia entrado há pouco, pega um belo chute, no canto, sem chance de defesa para Rafael. Ji-Paraná 3 x 0 União Cacoalense, placar do jogo.

Agora o Ji-Paraná terá mais uma semana de trabalho, voltados para o segundo desafio, que será no sábado (9), diante do Barcelona, no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena.

Fonte: Futebol do Norte

Foto: Chico Limeira