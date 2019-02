Porto Velho estreia com goleada sobre o Guajará

O Porto Velho goleou na noite deste sábado, 2, o Guajará por 4 a 0 no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho, pela primeira rodada do Campeonato Rondoniense 2019.

Diante de quase dois mil torcedores, o Porto Velho iniciou a partida no ataque. Aos 8 minutos, Fernandinho recebeu livre e abriu o placar para o Tricolor da Capital. Em seguida, Fernandinho recebeu em velocidade e foi derrubado na área, mas o árbitro Maicon Pessoa de Souza mandou o jogo seguir. Aos 28′, Leandro finalizou forte e Júnior Silva fez grande defesa. O Guajará tentava acelerar o jogo pelas laterais, porém a zaga do Tricolor da Capital estava bem postada em campo.

Na volta do intervalo, o Guajará retornou a campo tentando apertar a marcação. Aos dois minutos, Jorge Vitor dominou e finalizou, mas acertou a trave. Aos 8′, Robe recebeu livre e fez o segundo gol. Aos 11 minutos, Thiago bateu forte, mas o goleiro Dida defendeu. Aos 15′, após jogada ensaiada em cobrança de falta, Robe voltou a receber livre e bateu forte para fazer o terceiro do gol. Já, aos 27′, Alesson recebe livre pela esquerda e fechou a goleada com um toque por cima do goleiro Júnior Silva.

Com o resultado, o Porto Velho assume a liderança do grupo A com três pontos.

Na próxima rodada, o Porto Velho encara no sábado, às 20 horas (horário de Rondônia), o Genus no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho. Já no domingo, às 16 horas (horário de Rondônia), o Guajará buscará sua reabilitação contra o Real Ariquemes no estádio João Saldanha, em Guajará-Mirim.

Ficha Técnica

Porto Velho 4 x 0 Guajará

Local: estádio Aluízio Ferreira (em Porto Velho-RO);

Data: 02/02/2019 (sábado);

Horário: 20 horas (horário de Rondônia);

Árbitro: Maicon Pessoa de Souza;

Assistentes: Márcia Bezerra Lopes Caetano e Cristiano Pereira Lopes; 4º árbitro: Mário Roberto Lima;

Gols: Fernandinho aos 8′ do 1º; Robe aos 8′ e aos 15′ e Alesson aos 27′ do 2º tempo;

Público pagante: 1503; Não pagante: 300; Público total: 1803 torcedores; Renda: R$ 17.560,00;

Cartões amarelos: Luiz Alves (Porto Velho); Huggo, Jefferson Paulista, Júnior Silva e Marcos Bahia (Guajará);

Porto Velho

Dida; Bolt, Luiz Alves, Dhonathan e Guarate; Cabelo, Alex e Robe (Paulinho); Fernandinho, Leandro (Luan Maia) e Rogélio Ávila (Alesson). Técnico: Paulo Eduardo.

Guajará

Júnior Silva; Jefferson Paulista, Matheus Lessa, Diego Noberto e Huggo; Robson Manaus, Geovane Carioca (Testa) e Marcos Bahia; Jefinho (Matheuzinho), Thiago e Paulinho (Jorge Victor). Técnico: Neneca.

Fonte: Futebol do Norte

Fotos: Alexandre Almeida