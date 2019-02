Queda de árvore destrói parte de muro do Abrigo de Menor e deixa bairro sem energia em Vilhena

Uma árvore de médio porte plantada no quintal do Abrigo do Menor em Vilhena, caiu com a chuva da tarde deste domingo, 03, destruiu parte do muro e deixou moradores sem energia.

De acordo com informações, apesar de haver crianças no local, a árvore, que ficava bem próxima do prédio caiu no sentido oposto, não deixando ninguém ferido.

Como atingiu a rede elétrica, vários moradores do bairro ficaram sem energia, porém, a empresa responsável pelo fornecimento resolveu o problema em poucas horas.

Texto e fotos: Extra de Rondônia