Equipe da escola Ayresbool conquista terceira colocação em competição no RS

A equipe de atletas do Centro de Treinamento Esportivo Grêmio Ayresbool de Vilhena, participaram na última semana da 13ª Copa Tricolor realizada no Rio Grande do Sul. A competição foi criada pelo Grêmio para que todas as 35 escolas de futebol conveniadas ao time participasse e adquirisse ainda mais experiência.

Durante o campeonato a equipe conquistou o terceiro lugar na competição, além do título, os atletas vilhenenses Carlos Daniel, Kaique Pires, Wuilhan Caderudo, Matheus Colim, Mailson Rodrigues, Luiz Molinari e Leonardo foram aprovados.

O Centro de Treinamento Esportivo Grêmio Ayresbool conta hoje com 340 alunos, nove profissionais especializados e atende a crianças de 05 a 16 anos. O atendimento acontece segundas, quartas e sextas no campo do Verdão, Clube dos Estados e Colégio das Irmãs das 08h às 10h e das 15h30 as 17h30. E tem mais, já estão abertas as matriculas para novas turmas.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação