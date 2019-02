Goleadas marcam segunda rodada do Campeonato Barrão 2019

No último domingo, 3, dez partidas marcaram a segunda rodada da 31ª edição do Campeonato de Futebol Suíço “Barrão 2019”, realizadas no estádio municipal de Colorado do Oeste.

Confira as partidas da segunda fase:

1º JG: 08:00 – CPW 0 X 4 Cruzeirinho A

2º JG 09:00 – Baixadão 3 X 0 Cruzeirinho B

3º JG 10:00 – Nova Conquista 1 X 3 Treze Laranja

4º JG 11:00 – Eletroar 5 X 0 Real Rações Sorribem

5º JG 12:00 – Cachoerinha 0 X 1 Pânico

6º JG 13:00 – Santa Luzia 2 X 1 Juventus

7º JG 14:00 – Forúm 3 X 0 Avec

8º JG 15:00 – San Jorge 2 X 1 Linha Cem

9º JG 16:00 – Cabixi X Açougue Dois Irmãos ( vitória por W.O. )

10ºJG 17:00 – Bom Gosto Paulista 0 x 1 Posto Ecológico Corumbiara Titanium

Texto e fotos: Extra de Rondônia