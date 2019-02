Jovem é morto a facadas logo após sair de festa em setor chacareiro

Logo nas primeiras horas de domingo, 03, Douglas Miranda Salvador, de 27 anos, foi morto a facadas em frente da residência de um amigo, no Setor Chacareiro, ao lado do Bairro Novo, em Ji-Paraná.

De acordo com uma testemunha, a vítima estava passando alguns dias na chácara de um amigo e após chegar de uma festa, ficou sentado na varanda da casa conversando com o colega. Neste momento, ambos perceberam a aproximação de uma moto com dois indivíduos e o jovem foi até a porteira para ver quem estava chegando.

Ao se aproximar do portão, o passageiro pulou da moto com uma faca na mão e desferiu dois golpes na vítima. Ferido, Douglas ainda tentou fugir, mas acabou caindo logo em seguida. Os criminosos fugiram do local, tomando rumo ignorado.

Uma Unidade de resgate do Corpo de Bombeiros e uma Guarnição da Polícia Militar rapidamente chegou ao local, mas a vítima já estava sem vida. A Polícia Civil investiga o caso.

Fonte: Comando 190