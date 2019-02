Mãe reclama de falta de vagas em creches e secretário de educação apresenta projeto para minimizar o problema

Uma mãe de gêmeos, que não conseguiu vagas nas creches municipais de Vilhena, entrou em contato com o Extra de Rondônia e se disse revoltada com a situação, uma vez que precisa trabalhar e não tem com quem deixar seus filhos.

Diante da situação da mãe, que afirmou ter procurado o Ministério Público, porém, o mesmo não aceitou sua denúncia, a reportagem do site entrou em contato com o secretário de educação Clésio Cassio Almeida Costa, que explicou as burocracias que envolvem as matrículas de crianças menores de quatro anos e apresentou um projeto que visa minimizar o problema.

De acordo com Clésio, como o estudo para crianças que não completam quatro anos até o mês de março não é obrigatório, todos os anos são abertas salas em escolas municipais, a fim de atender alguns pais, porém, as mesmas não estão sendo suficientes para a demanda.

Ainda segundo Clésio, há um projeto em andamento para construir na escola estadual de ensino fundamental Marizeti Mendes de Oliveira, três salas de aulas para onde serão transferidas as seis turmas de 1º ano, que são atendidas na escola municipal de ensino infantil Chitosse Mochisuki Inaba, sendo três no período matutino e três no vespertino.

Com essa transferência, será possível abrir mais seis turmas de creche para atender mães que enfrentam o mesmo problema da denunciante. No entanto, apesar da agilização das burocracias, só será possível a abertura dessas novas turmas no próximo semestre.

Porém, o secretário solicitou que as mães que ficaram sem vagas para seus filhos procurem a Secretaria Municipal de Educação (Semed) para que já coloquem os nomes das crianças nas listas das referidas turmas, uma vez que as vagas também serão limitadas.

Texto e foto: Extra de Rondônia