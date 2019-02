Mulher é ferida com tijolada na cabeça em ciclovia de Vilhena

Na tarde de domingo, 03, Maria José Francisca Rodrigues da Silva, de 49 anos, foi localizada pela Polícia Militar caída na ciclovia da Avenida Paraná, próximo a Praça do Mensageiro, em Vilhena, com um corte do lado direito da cabeça.

De acordo com a vítima, que apresentava intenso sangramento e precisou ser conduzida ao hospital pelo Corpo de Bombeiros, o causador da agressão era um homem conhecido como Washington.

Diante dos relatos, a guarnição deu início às buscas, logrando êxito na localização do agressor, que de fato se chama Magno Pires da Silva, de 30 anos e que de pronto assumiu a autoria do crime.

De acordo com Magno, que não relatou os motivos que o levaram a agredir a vítima e nem seu grau de envolvimento com a mesma, ele feriu Maria fazendo uso de um tijolo.

De pronto o agente recebeu voz de prisão, sendo apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para o registro de uma ocorrência de lesão corporal.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa