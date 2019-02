Prefeito de Cabixi anuncia ex-vereador como secretário de agricultura

Na manhã desta segunda-feira 04, o prefeito de Cabixi Silvênio Antônio de Almeida anunciou Eleilto Rodrigues dos Santos, mais conhecido por “Cebinho”, como o mais novo secretário de agricultura.

Até o final de 2018, Eleilto Rodrigues respondia pela chefia da Ciretran em Cabixi, antes a secretaria era administrada pelo ex-vice prefeito de Cabixi Marcus Martins Gomes, que a partir desta data assumirá a chefia de gabinete do prefeito.

A frente da Secretaria de Agricultura Cebinho disse que irá trabalhar incessantemente com muita dedicação para superar os desafios.

Após ser anunciado como secretário, Eleilto afirmou que teve sua trajetória de vida em Cabixi marcada como agricultor, pois pertence à família de produtores rurais e por já ter exercido um mandato de vereador, conhece bem a realidade e sabe a importância de fazer um bom trabalho voltado para o setor agrícola.

Seu foco de trabalho será alavancar a produção de grãos, criação de animais, incentivar e dar apoio àqueles que trabalham com hortifrutigranjeiro, agroindústria, pois para ele o município precisa aproveitar o grande potencial de água que existe para ampliar a piscicultura e aumentar a criação de peixe em cativeiro.

“Compreendo que o setor público precisa dar suporte ao produtor para diversificar a produção e sucessivamente vamos aumentar a renda das famílias agrícolas e fomentar o giro econômico no comércio local. Precisamos realizar um trabalho em conjunto procurando sempre levar o nome da administração, pois o prefeito Silvenio deixou claro que almeja ver a secretaria se destacando em atendimento aos agricultores, vamos propor parcerias para realizar um trabalho coeso”, pontuou.

Cebinho destacou ainda que a secretaria ainda está em processo de estruturação, pois falta alguns maquinários, o quadro de servidores não está completo, porém está otimista com as parcerias que auxiliarão nos trabalhos. “Pretendo trabalhar com total dedicação e afinco, destravar as burocracias juntos aos órgãos competentes e acelerar o atendimento aos nossos produtores e fazer de tudo para deixar Cabixi com uma agricultura ainda mais pujante, vamos interagir mais com a Emater. Garanto que serei um secretário com constante frequência na zona rural, para ouvir a população e conhecer de fato as necessidades dos nossos produtores, peço a compreensão da população e coloco nossa equipe a inteira disposição para atendê-los”, finalizou.

Texto e fotos: Assessoria