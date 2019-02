Barcelona apresenta volante francês para o Rondoniense

A diretoria do Barcelona confirmou a contratação do volante Sharef Khellafi para a disputa do Campeonato Rondoniense 2019. O jogador desembarcou na cidade de Vilhena na última segunda-feira e se apresentou ao presidente do clube, José Luiz Pereira, e ao gestor do clube, Wanderli Santos.

Aos 25 anos, Sharef Khellafi chega para defender o Índio do Norte. O jogador acumula passagens pelo futebol chinês, japonês e coreano. “Tenho a expectativa de conquistar o título do Campeonato Rondoniense, pois fiquei sabendo que o time foi vice-campeão nos dois últimos anos, então nesse ano será fazer uma boa campanha. E depois nosso objetivo é fazer uma boa campanha no Brasileirão e mostrar uma boa imagem do Barcelona. O restante vem com o tempo”, destacou o jogador.

O jogador quer ajudar o Barcelona ao longo da temporada 2019. “Quero deixar uma imagem boa com o meu futebol no Barcelona e dar tudo dentro de campo”, frisou.

O Barcelona estreia no Campeonato Rondoniense 2019 no sábado, às 17 horas (horário de Rondônia), diante do Ji-Paraná no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena, pela segunda rodada da competição estadual.

Fonte: Futebol do Norte

Foto: Divulgação