Criminoso troca tiros com a PM ao ser flagrado roubando celular de jovem

Um criminoso ainda não identificado trocou tiros com policiais militares na manhã desta terça-feira, 5, após ser flagrado roubando um jovem próximo à Escola Dom Bosco, na Avenida Almirante Barroso com Terreiro Aranha, no Centro de Porto Velho.

De acordo com informações iniciais, a vítima caminhava na rua quando foi abordada pelo criminoso armado, que anunciou o assalto e exigiu o aparelho celular.

Uma viatura da Polícia flagrou a ação do bandido, deu ordem de parada, mas ele desobedeceu e efetuou disparos contra os policiais, que revidaram.

O bandido conseguiu fugir pulando vários muros e entrando em um matagal. Nesse momento, policiais realizaram buscas terrestres e áreas, com ajuda de um helicóptero da PM, para tentar localizar e prender o criminoso.

Fonte: Rondoniagora