Idosa se depara com ladrão dentro de casa no Cristo Rei

Uma mulher de 64 anos teve uma surpresa desagradável na tarde de segunda-feira, 04, ao se deparar com um ladrão dentro de sua casa, localizada no Bairro Cristo Rei, em Vilhena.

De acordo com o registro da ocorrência, a moradora e sua neta de 16 anos dormiam, quando a mesma ouviu um barulho e se dirigiu até a sala, se deparando com um homem de cor clara e estatura mediana, que ao avistá-la, cobriu a face com uma camiseta e com a mão na cintura, dando a entender estar armado, tomou os aparelhos celulares das vítimas.

Após realizar o crime, o agente saiu proferindo ameaças, pulou o muro e fugiu em uma bicicleta.

A polícia Militar atendeu a solicitação da moradora, porém, não logrou êxito na localização do agente.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa