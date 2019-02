Jovem é baleado no pescoço após sair da casa da namorada; suspeitos foram presos

O crime ocorreu na madrugada desta terça-feira, 05, na Rua HR5, no bairro Alto Alegre em Vilhena, onde Pedro Paulo Rissi de Melo, de 19 anos, foi baleado no pescoço por dois indivíduos que o seguiram após o mesmo sair da casa da namorada.

De acordo com o registro da ocorrência, uma guarnição da Polícia Militar foi solicitada por funcionários do Hospital Regional, devido ter dado entrada na unidade, um jovem ferido a arma de fogo.

Quando chegaram, os militares fizeram contato com a namorada da vítima, que relatou os fatos acima citados. Pedro por sua vez, afirmou conhecer os autores do crime fornecendo os nomes e o endereço de um deles.

Na residência de Weliton da Verga Lencine, de 27 anos, apontado pela vítima como um dos envolvidos, os policiais localizaram uma porção de uma substância aparentando ser cocaína e sua esposa alegou ter deixado o suspeito na casa da sogra, no Bairro cristo Rei.

Em diligências ao local informado, Weliton foi localizado e de pronto confessou ter participado do atentado, porém, quem teria disparado contra a vítima, foi seu comparsa, Eduardo Modesto Joaquim, de 21 anos. No entanto, Weliton entregou aos militares a arma usada no crime, um revólver da marca Taurus com cabo de madeira. Já na residência de Eduardo, este foi encontrado em posse de uma porção de maconha e a quantia de R$ 200,00.

Após receberem voz de prisão pela tentativa de homicídio, os jovens foram conduzidos até a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), para serem tomadas as devidas providências. Nem a vítima nem os agentes do crime relataram os motivos do atentado.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo Extra de Rondônia