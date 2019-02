Morador denuncia e assessoria explica trabalho de caminhões da prefeitura em terreno particular

Após o recebimento de uma denúncia de que dois caminhões da prefeitura estariam realizando trabalhos em um terreno particular, localizado na Avenida 1º de Maio, no Centro de Vilhena, a reportagem do Extra de Rondônia foi a campo para esclarecer os fatos.

No local, a reportagem foi informada pelo proprietária das carregadeiras que estão realizando a limpeza do terreno, de que o dono havia cedido o aterro para a prefeitura utilizar em erosões ocorridas no Jardim Social e em outro ponto da cidade, que não sabia informar.

De fato foi comprovado pela reportagem, que o aterro estava sendo jogado em erosões de uma via pública, mas mesmo assim, foi feito contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal, que confirmou as informações.

De acordo com Jovino Lobas, o serviço denominado Parceria Pública Privada (PPP) foi documentada junto a Secretaria de Obras, como doação por parte do proprietário do terreno para a prefeitura, que de fato necessita do aterro e tem utilizado em restaurações de vias danificadas pelas fortes chuvas que vem ocorrendo nas últimas semanas.

Além do Jardim Social, que está recebendo o entulho, ainda segundo Jovino, o mesmo trabalho também já foi realizado no Bairro Ipanema, que teve algumas ruas danificadas com a força das águas.

Por fim, Jovino afirmou que se algum morador tiver duvida sobre a legalidade do serviço, pode procurar a Secretaria de Obras e comprovar a mesma através da documentação.

Texto e fotos: Extra de Rondônia