Sábado tem “Baile da Jenifer” no Village; concorra a ingressos

A equipe do Lucas Britto Produções realizará nesse sábado 09, o “Baile da Jenifer” na casa de shows Village, em Vilhena. A festa contará com cantores locais e regionais.

Se apresentarão na noite DJ Molina, MC DK, MC G5, MC WK e João Pedro. Os ingressos já estão à venda, sendo pista R$ 15,00 mulheres e R$ 20,00 homens, vip R$ 25,00 mulheres e R$ 30,00 homens e camarote individual R$ 50,00 para ambos o sexo.

As entradas podem ser adquiridas na Conveniência do Posto São José ou através do telefone 9 8437-6044 com Lucas Britto.

A organização do evento em parceria com o Extra de Rondônia sorteará três ingressos, para participar basta deixar seu nome completo e número de telefone no comentário desta matéria.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Arquivo Extra/ Divulgação