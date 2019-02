SEM LAUDO: jogo entre Barcelona e Ji-Paraná será com portões fechados no Portal da Amazônia

O Departamento de Competições da Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER) divulgou na manhã desta terça-feira, 5, no site da federação que os jogos da segunda rodada do Campeonato Rondoniense Serie-A nos estádios João Saldanha, Aglair Tornelli e Portal da Amazônia serão de portões fechados.

Em nota apresentada pelo Departamento de Competições, cumprindo determinação do Estatuto do Torcedor, bem como o regulamento do Campeonato Rondoniense Serie-A, quanto aos laudos técnicos dos estádios, publica a IMT/FFER/2019, determinando portões fechados. Ou seja, sem a venda de ingressos ao público para o três jogos da segunda rodada do estadual.

De acordo com o vice- presidente da FFER, Natal Jacob, ficou proibido à venda dos ingressos para o jogo entre o Barcelona VS Ji-Paraná, marcado para o dia 09 fevereiro, às 17h00, no Portal da Amazônia. Assim como, o jogo entre Guajará vs Real Ariquemes, marcado para o dia 10 de fevereiro, às 16h00, no estádio João Saldanha e o jogo da União Cacoalense vs Guaporé, marcado também para o dia 10 de fevereiro, às 18h00 , no estádio Aglair Tonelli.

“Caso os laudos técnicos dos referidos estádios sejam apresentados até quinta-feira, 07, conforme o artigo 20 do Estatuto de Defesa do Torcedor, a partidas poderam ocorrer com a presença do torcedor”, frisou Natal.

Veja a nota na integra:

Texto: Extra de Rondônia (Petter Vargas )

Fotos: Extra de Rondônia