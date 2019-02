Com ajuda da população, PC identifica homem que furtou câmeras de segurança de lotérica

O Seto de Investigações da Polícia Civil de Vilhena identificou na manhã desta quarta-feira, 6, o autor do furto ocorrido na Casa Lotérica da Avenida Paraná, na noite de segunda-feira, 4.

Por meio de denúncia, um cidadão, que pediu anonimato, afirmou que reconheceu o autor do furto após ver um vídeo que circulou na imprensa local e que mostrava a ação criminosa.



Com base nas informações recebidas, investigadores da se deslocaram até a residência do suspeito Izaque M. S., onde este fora localizado.



Aos policiais, Izaque, de 37 anos e usuário de entorpecentes, admitiu ter cometido o furto e entregou apenas uma das câmeras furtadas. A respeito da outra câmera, afirmou não estar mais em posse do objeto. Alegou que logo após o furto, avistou uma viatura da Polícia Militar e dispensou as duas câmeras em um terreno baldio, e que ao retornar no outro dia, localizou apenas uma delas.



Izaque foi conduzido às dependências da UNISP, onde fora interrogado e indiciado pelo crime de furto.

Fonte: Assessoria da PC

Foto: Extra de Rondônia