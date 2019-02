Conheça os ganhadores dos ingressos para o “Baile da Jenifer” no Village

O Extra de Rondônia em parceria com Lucas Britto Produções sorteou três ingressos para o “Baile da Jenifer” que acontecerá no sábado 09, na casa de shows Village em Vilhena.

Os contemplados foram: José Vitor dos Santos Silva, Karolayne Ribeiro da Silva e Keliton Moreira.

Os ganhadores podem retirar o ingresso na sede do site, localizada na Avenida Liberdade, nº 3399 – Centro, nesta quinta-feira 07, das 08h às 11h ou das 14h as 17h. Lembrando que é necessário apresentar um documento de identificação com foto.

E para quem não adquiriu o ingresso, no sábado 09, a equipe do Lucas Britto Produções estará realizando um pit stop na Avenida Major Amarante com entradas a preços promocionais.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Arquivo Extra/Divulgação