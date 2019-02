Deputado estadual fala de projetos para o Cone Sul

Nesta quarta-feira, 6, o deputado estadual Ezequiel Neiva (PTB), recebeu a reportagem do Extra de Rondônia em seu gabinete na Assembleia Legislativa (ALE) em Porto Velho, onde falou sobre projetos para o Cone Sul.

O parlamentar destaca que tem experiência e está preparado para desempenhar um ótimo trabalho, pois é a segunda vez que retorna a ALE, passou pela Casa Civil e pelo Departamento de Estradas e Rodagens (DER).

Ezequiel explica que vai trabalhar por todo o Estado, porém, suas ações terá um olhar especial para o Cone Sul.

BASE

De acordo com o deputado, a região é sua base eleitoral e está muito carente, necessitando urgentemente de investimentos em todas as áreas, principalmente infraestrutura.

VILHENA

Para Vilhena, Neiva disse que vai sentar com o prefeito Eduardo Japonês (PV), para traçar metas e estratégias para construção de quadras com grama sintética nos bairros periféricos para dar oportunidade aos jovens de praticar esportes, entre outros projetos.

AGRICULTURA

Neiva ressalta que terá um carinho especial pelos produtores rurais para que consigam avançar, produzir mais e com qualidade, gerando renda e emprego.

COLORADO

Ezequiel conta que está trabalhando para disponibilizar um grupamento do Corpo de Bombeiros para a cidade de Colorado do Oeste.

SAÚDE

O deputado diz ter a consciência que a saúde é uma questão muito séria, pois quanto mais se investe, mais precisa ser investido, sendo que em uma breve pesquisa feita pela sua equipe no hospital municipal de Cerejeiras, observou que havia mais de 200 pacientes esperando na fila para passar por uma ressonância magnética ou fazer cirurgia de Hérnia.

Neiva pontua que em Colorado terá que ser feito um investimento pesado, vai discutir a situação com as lideranças e traçar metas para minimizar a situação, pois têm pacientes esperando há um ano e meio para fazer uma cirurgia de vesícula.

O parlamentar disse que vai se reunir com todos os prefeitos do Cone Sul e propor um mutirão para apaziguar o sofrimento de quem precisa, mas isso é apenas temporário, pois a fila cresce novamente e aí entra a questão de discutir e resolver o problema em definitivo.

Sobre a devolução do Hospital Regional de Vilhena para o Estado, o deputado foi enfático em relatar que é possível, pois em São Francisco do Guaporé, Buritis, Guajará Mirim, Cacoal, entre outros é de responsabilidade do Estado, sendo que foi um compromisso de campanha do governador Marcos Rocha (PSL), discutir com a sociedade a viabilidade de o governo reassumir o HRV.

MESA DIRETORA

Ezequiel fala que abriu mão do cargo na mesa diretora da ALE visando uma pasta que para ele é mais importante, assim, assumiu a presidência da Comissão de Finanças e Orçamentos. Com isso, poderá contribuir muito mais com a saúde do Estado e principalmente do Cone Sul.

MUDANÇA DE ENDEREÇO

Neiva ressalta que mora em Cerejeiras há muitos anos, mas têm planos de adquirir um imóvel em Vilhena e dividir seu tempo entre as duas cidades.

RENÚNCIA

Ezequiel disse que foi pego de surpresa quanto à renúncia do prefeito de Cerejeiras Airton Gomes (PP). “Sempre fomos parceiros, ajudei muito ele quando no primeiro mandato de deputado, aloquei mais de R$ 14 milhões para Cerejeiras. Ele não me disse nada, fiquei sabendo pelos jornais,” disse Neiva.

“Quanto à prefeita Lisete Marth (PV) que agora assume em definitivo, vou apoiar e trabalhar em prol do município,” frisou.

Ezequiel reafirma seu compromisso com o Estado e principalmente com o Cone Sul, “vou trabalhar incansavelmente dia e noite, pois agora tenho muito mais experiência e bagagem política para exercer um mandato participativo, honesto e consciente”, finalizou.

Texto e foto: Extra de Rondônia