Detento é ferido em tentativa de homicídio ocorrida em cela do Presídio Cone Sul

Odimar Sacomani Lima, de 35 anos, foi ferido a golpes de “chucho” na tarde de terça-feira, 05, por dois companheiros de cela, no Presídio Cone Sul, em Vilhena.

De acordo com o registro da ocorrência, ao ouvirem gritos de socorro, agentes penitenciários se dirigiram até a cela 11 do pavilhão A da unidade e ao abrirem a porta, Odimar saiu correndo todo ensanguentado devido vários cortes que havia sofrido no braço direito e perna esquerda.

De imediato o detento foi conduzido ao hospital, onde recebeu atendimento médico e seguidamente foi apresentado na Delegacia da Polícia Civil para o registro de uma ocorrência de tentativa de homicídio.

Para a polícia, Odimar relatou que estava dormindo e foi acordado pelos companheiros de cela Thiago Teles da Silva e Yuri Richard Marques, que o derrubaram da cama, mais conhecida entre os presos como “jega”, e começaram a agredi-lo a golpes de “chucho” (ferro pontiagudo).

Como tentou se defender dos golpes com os braços e pernas até a chegada dos carcereiros, a vítima não sofre nenhum ferimento em órgãos vitais. Segundo os guardas, os supostos agressores não apresentavam ferimentos.

Foi apresentado ainda, uma das armas usadas no crime, que foi localizada pelos agentes dentro da referida cela.

Texto e foto: Extra de Rondônia