Mãe procura filho que não vê há mais de 30 anos

Maria Cândida da Silva de 82 anos está à procura do filho Antônio Rodrigues da Silva que veio para Rondônia tentar uma nova vida há exatos 33 anos, e desde então, perdeu o contato com a família.

A idosa reside atualmente em Batayporã (MS), cidade da qual viu o filho pela última vez, e encontra-se com a saúde debilitada, pois caminha com ajuda de andador. Seu sonho tem sido reencontrar Antônio e matar as saudades.

Maria é mãe de nove filhos, sendo Antônio o terceiro. Caso alguém tenha notícias do filho de Cândida entrar em contato através do telefone (067)9 9631-4515.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Álbum de família