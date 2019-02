Presidente da ALE defende harmonia com o governo e fala sobre transparência na eleição

Em entrevista na terça-feira, 5, a radialistas da Rádio Parecis, em Porto Velho, o presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB) reafirmou que vai trabalhar por uma constante parceria e harmonia com o Governo do Estado, mas deixou claro que nunca vai abrir mão em defender as prerrogativas dos parlamentares.

Em tom descontraído, Laerte respondeu a questionamentos dos jornalistas Everton Leoni, Sérgio Pires, Domingues Júnior, do professor Jorge Peixoto e ainda de ouvintes.

O parlamentar falou da transparência com os demais deputados que o apoiaram na formação da chapa única, e afirmou que não será oposição ao Governo, mas que não abrirá mão das prerrogativas do Legislativo.

“Nós construímos esse grupo sempre deixando tudo muito transparente e estamos fechados desde dezembro. Já tínhamos convicção de tudo o que ia acontecer e no dia da nossa eleição eu disse ao próprio governador que vamos priorizar pelo diálogo, pela harmonia. O governador querendo o bem do Estado, não tenha dúvida que Assembleia irá querer o mesmo, ninguém que atrapalhar”, disse.

Laerte destacou a importância de lembrar que os poderes são independentes, mas que pretende trabalhar pela harmonia. Segundo ele, sua gestão priorizará o respeito, onde cada um deverá exercer o seu papel.

O presidente disse ter proximidade com o governador Marcos Rocha (PSL) desde a época em que o chefe do Executivo comandava a Sejus e que tem mantido um bom diálogo com ele. Disse acreditar na boa intenção do governador e na seriedade do político que vem mostrando ser.

“E sei também das dificuldades. É início de governo, momento de adequar as contas e estaremos aqui para sermos parceiros, afinal é o que a sociedade espera. Mas sem abrir mão do papel os deputados que é legislar, fiscalizar e cobrar”, disse o presidente.

Sobre o início do mandato como presidente da ALE, Laerte Gomes também disse se tratar de um período de muitas mudanças e diferente das gestões anteriores. Para Laerte, a mudança da sede do parlamento legislativo para o novo prédio representa para a 10ª Legislatura recomeçar do zero.

“Aproveito para parabenizar o ex-presidente Maurão de Carvalho pelo bom trabalho desempenhado à frente da Assembleia e que exonerou 100% dos cargos comissionados, justamente para deixar essa nova gestão à vontade para montarmos nossa equipe, e uma equipe que agora ocupará um prédio de 13 andares. É uma mudança muito brusca”, afirmou Laerte.

PRÉDIO ANTIGO

Sobre o destino do antigo prédio da Assembleia, o presidente informou que a ideia é acabar com as despesas geradas com o aluguel de imóveis e garantir economia para a Casa de Leis. A Escola do Legislativo já está funcionando no prédio antigo, onde também estava o Centro Médico, desativado por recomendação do Ministério Público.

CONCURSADOS

Questionado sobre a contratação dos aprovados no concurso público da ALE, Laerte Gomes disse que, há apenas dois dias na presidência, ainda está tomando conhecimento de todo o processo do concurso. Ele disse saber da necessidade da homologação e assim que estiver por dentro de todo o trâmite e em que situação jurídica se encontra, os concursados serão chamados.

ESTRADAS

O presidente foi questionado sobre as rodovias do Estado e destacou que o ex-governador Confúcio Moura foi muito parceiro dos municípios de Rondônia, porém, que isso pode ter interferido nas obrigações dos deputados estaduais, entre elas, a manutenção e recuperação das rodovias, principalmente as pavimentadas. Segundo o presidente, muitas estão em condições precárias e isso, segundo ele, exigirá do Executivo um planejamento arrojado para que, logo após o período chuvoso, se iniciem as obras.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Laerte Gomes destacou alguns gargalos do Estado e defendeu a regionalização da saúde. De acordo com o presidente, que é um tema que já se discute há 30 anos no Estado. Para ele, hospitais regionais nos principais municípios são necessidades de urgência.

A geração de emprego foi destacada pelo presidente como uma das principais deficiências de Rondônia. Segundo Laerte, o Estado tem uma das maiores médias em percentual de desemprego no Brasil. Uma estatística que de acordo com o presidente, já persiste em Rondônia há quase 20 anos. O parlamentar disse que os municípios “estão morrendo”, não há avanço no setor de indústrias, não há oferta de trabalho.

Texto e foto: Assessoria