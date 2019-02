Vídeo mostra como ocorreu acidente cinematográfico envolvendo um carro e três motocicletas na BR-364

Contrariando as suposições de quem presenciou a cena de um acidente de trânsito ocorrido na manhã desta quarta-feira, 06, na BR-364, em frente o posto Mirian, na saída para Cuiabá, às imagens do circuito de segurança de uma empresa próxima ao local, mostram claramente como tudo ocorreu.

O Extra de Rondônia teve acesso exclusivo ao vídeo, através do qual é possível ver quando o condutor do Fiat Uno, com placas de Curitiba, que seguia sentido Porto Velho, atinge um dos motociclistas por trás, invade a pista contrária e acaba se chocando com os outros dois, que seguiam no sentido oposto.

Dos três motociclistas, um que conduzia uma Honda CG Titan e o que pilotava a Honda Biz foram conduzidos ao hospital com escoriações leves.

O que seguia na outra motocicleta Honda CG, abandonou o veículo e fugiu do local.

Texto e vídeo: extra de Rondônia